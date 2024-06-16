Новосибирский аэропорт Толмачёво принял членов кругосветной экспедиции из Новой Зеландии, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Двое немолодых путешественников решили обогнуть земной шар на легком одномоторном самолете.

По данным пресс-службы Толмачёво, нетипичный экипаж, который в начале июня стартовал из Новой Зеландии на самолете Piper PA-24, состоит из пилотов Боба Бэйтса (84 года) и Бэрри Пэйна (77 лет): на двоих их летный стаж составляет около 105 лет, и это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие на воздушном судне авиации общего назначения.

Маршрут полета новозеландцев проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самару, Казань, Москву, Новгород и Санкт-Петербург. После этого им предстоит преодолеть участок пути над территориями Европы и США, а 3 месяца спустя путешественники окажутся над российскими землями, а конкретно — над Камчаткой и Сахалином.

Ранее мы сообщали, что таможенники в Толмачёво пресекли ввоз партии кораллов из Египта.