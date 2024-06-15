Один из основателей девелоперского ЗАО «Труд» Петр Степанов подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск к акционерному обществу и ООО «Брусника. ДОМ. Специализированный застройщик» (г. Екатеринбург). Информация об этом размещена в картотеке суда.

Степанов потребовал аннулировать договор купли-продажи на земельный участок площадью 21 га по улице Большевистской в городе Новосибирске, заключенный между его собственным предприятием и застройщиком 9 мая 2024 года. Напомним, что на улице Большевистской Брусника строит новую очередь «Европейского берега».

К исковому заявлению было приложено ходатайство о принятии обеспечительных мер, согласно которому истец просил запретить ООО «Брусника. ДОМ» совершать любые сделки и юридически значимые действия в отношении участка, а также запретить Управлению Росреестра по региону совершать с землей регистрационные действия.

В качестве обоснования своего заявления Петр Степанов указал, что ЗАО «Труд» в лице его брата Владимира Степанова (который также имеет 50% акций компании) с ООО «Брусника. ДОМ» (основной владелец — Алексей Круковский) был заключен договор купли-продажи земельного участка, в соответствии с которым ответчик обязался передать в собственность покупателя спорный земельный участок.

По мнению истца, сделка является недействительной и была совершена в обход утвержденного в Обществе и установленного судебным актом порядка отчуждения активов, в ущерб интересам ЗАО и самого Петра Степанова, а непринятие обеспечительных мер может помешать исполнению судебного акта: якобы ответчики, примут меры к дальнейшему отчуждению участка с тем, чтобы создать препятствия к исполнению акта. Речь идет об изменении характеристик земельного участка, в частности — изменении вида разрешенного использования — в целях обеспечения возможности ООО «Брусника. ДОМ» осуществлять на нем свою основную хозяйственную деятельность.

Суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер, следующее заседание состоится и июле текущего года.

«Мы считаем сделку абсолютно законной. Руководитель «Труда» подтвердил, что сделка не требует одобрения и не нарушает никаких внутренних процедур компании», — ответили на запрос «Континента Сибирь» в пресс-службе «Брусника. ДОМ»

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