Министр здравоохранения Омской области покидает пост

Министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич покидает пост, не проработав в должности и года. Об этом сегодня, 15 июня, в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«Артем Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области в связи с переходом на новую работу в Москве. Уверен, что опыт, приобретенный на омской земле, поможет ему и дальше добиваться профессиональных успехов», — сказал губернатор.

Артем Наркевич родился 24 ноября 1987 года в поселке городского типа в Красноярском крае. За 10 лет трудовой деятельности прошел путь от лаборанта кафедры туберкулеза до декана самого большого в Красноярском крае факультета, а затем проректора одного из крупных ВУЗов Южного Урала. С 21 ноября 2023 года — министр здравоохранения Омской области.

Награжден Благодарностью президента за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в РФ; медалью президента о реализации общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»; благодарственным письмом министра здравоохранения РФ за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, направленной на социальную поддержку граждан в период пандемии новой коронавирусной инфекции в России.

Кто займет кресло министра здравоохранения Омской области после ухода Артема Наркевича не уточняется.

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