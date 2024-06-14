В Красноярский край с рабочим визитом прибыли зампредседателя федерального правительства Дмитрий Патрушев и глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Федеральные чиновники провели встречи с региональными коллегами и губернатором Михаилом Котюковым.

О визите вице-премьера РФ и главы российского минэкологии в Красноярск сообщил в своем ТГ-канале глава региона Михаил Котюков. Он написал, что на встрече с Дмитрием Патрушевым обсудил вопросы развития экономики края, федеральные инструменты ее поддержки и актуальные проблемы охраны окружающей среды. Губернатор отметил, что Красноярский край активно участвует в реализации нацпроекта «Экология»; Котюков, по его словам, рассчитывает, что в обновленном виде этот проект даст региону дополнительные возможности для улучшения экологической ситуации в городах.

Помимо этого глава Красноярского края и его коллеги-губернаторы доложили о прохождении пожароопасного периода на территории Сибирского федерального округа. Михаил Котюков написал, что в регионе принимают все меры, чтобы оперативно тушить возникающие пожары. Он отметил что в этом лесным пожарным значительно помогает спецтехника, парк которой регулярно пополняется и обновляется с федеральной поддержкой.

Ранее мы сообщали, что бывший заместитель красноярского мэра избежал срока за злоупотребление полномочиями.