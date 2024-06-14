Молодые новосибирские ученые получили премии, стипендии и гранты регионального правительства: поощрены 69 авторов перспективных научных исследований, сообщает пресс-служба областного министерства науки и инновационной политики.

С начала текущего года региональное миннауки провело несколько конкурсов на присуждение именных премий, стипендий и грантов правительства Новосибирской области. Из областного бюджета на это выделили свыше 22 миллионов рублей, а участниками конкурсов стали более 180 молодых ученых и аспирантов.

Как сообщает пресс-служба министерства, по итогам проведения конкурсных отборов были определены 69 лауреатов, среди которых распределили 19 именных премий, 20 именных стипендий и 30 грантов. Среди отмеченных областными мерами поддержки исследований в 2024 году оказались разработки в области высокотехнологичной медицины, информационно-телекоммуникационных технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, организации бесперебойной работы систем водоснабжения, охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития дорожной деятельности и общественного транспорта, совершенствования мер социальной поддержки и защиты населения, создания новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Говоря о конкретных примерах можно выделить работу «Создание материалов, используемых в строительстве, с улучшенными свойствами на основе математического моделирования» лауреата именной премии в номинации «Лучший молодой исследователь» научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, кандидата физико-математических наук Алексея Мишина, а также исследование связи качества питьевой воды с составом крови жителей Новосибирской области, выполняемое научным сотрудником Лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН, руководителем отдела клинико-биохимических и молекулярно-генетических методов исследований, кандидатом медицинских наук Викторией Шрамко — она получила за свою работу правительственный грант.

Еще одним адресатом финансовой поддержки стала аспирант НИИФКИ, лаборант-исследователь лаборатории клинической иммунопатологии Ольга Боева, получившая правительственную стипендию за разработку принципиально новых и высокоэффективных методов лечения злокачественных новообразований.

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