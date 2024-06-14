Перспективные исследования молодых учёных поощрили грантами от правительства Новосибирской области

Павел Ганьшин
 
Перспективные исследования молодых учёных поощрили грантами от правительства Новосибирской области
Изображение от freepik

Молодые новосибирские ученые получили премии, стипендии и гранты регионального правительства: поощрены 69 авторов перспективных научных исследований, сообщает пресс-служба областного министерства науки и инновационной политики.

С начала текущего года региональное миннауки провело несколько конкурсов на присуждение именных премий, стипендий и грантов правительства Новосибирской области. Из областного бюджета на это выделили свыше 22 миллионов рублей, а участниками конкурсов стали более 180 молодых ученых и аспирантов.

Как сообщает пресс-служба министерства, по итогам проведения конкурсных отборов были определены 69 лауреатов, среди которых распределили 19 именных премий, 20 именных стипендий и 30 грантов. Среди отмеченных областными мерами поддержки исследований в 2024 году оказались разработки в области высокотехнологичной медицины, информационно-телекоммуникационных технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, организации бесперебойной работы систем водоснабжения, охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развития дорожной деятельности и общественного транспорта, совершенствования мер социальной поддержки и защиты населения, создания новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Говоря о конкретных примерах можно выделить работу «Создание материалов, используемых в строительстве, с улучшенными свойствами на основе математического моделирования» лауреата именной премии в номинации «Лучший молодой исследователь» научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, кандидата физико-математических наук Алексея Мишина, а также исследование связи качества питьевой воды с составом крови жителей Новосибирской области, выполняемое научным сотрудником Лаборатории клинических биохимических и гормональных исследований терапевтических заболеваний НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН, руководителем отдела клинико-биохимических и молекулярно-генетических методов исследований, кандидатом медицинских наук Викторией Шрамко — она получила за свою работу правительственный грант.

Еще одним адресатом финансовой поддержки стала аспирант НИИФКИ, лаборант-исследователь лаборатории клинической иммунопатологии Ольга Боева, получившая правительственную стипендию за разработку принципиально новых и высокоэффективных методов лечения злокачественных новообразований.

Ранее мы сообщали, что новосибирские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе.

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