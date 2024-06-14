Законодательное собрание Новосибирской области рассмотрело и единогласно поддержало пакет федеральных законопроектов по изменению налогового и бюджетного законодательства. Впрочем, у некоторых депутатов возникли вопросы и уточнения.

Во время внеочередной 46-й сессии 13 июня депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили федеральные законопроекты «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» и «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Названные выше законопроекты были внесены на рассмотрение правительством РФ и представлены региональному парламенту заместителем председателя правительства региона — министром финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталием Голубенко.

Он сказал, что изменения приведут к переходу с упрощенной на обычную систему налогообложения для бизнеса и объяснил предпосылки этого решения.

«Федеральный законодатель исходил из двух причин. Нужно было создать условия по плавному переходу организаций, работающих по упрощенке, на обычный режим налогообложения. С другой стороны, нивелировать риски дробления бизнеса, чтобы налоги не стали конкурентным преимуществом для участников рыночных отношений. В этой связи изменения налогового кодекса касаются проведения платежей по НДС организациями, работающим по упрощенному режиму налогообложения. Важно, что для организаций, которые находятся в течение года в планке по доходам до 60 млн рублей, ничего не изменится. То есть они не будут платить НДС. Далее для тех организаций, у которых доход выше, предлагается два варианта – либо не пользоваться правом применения налоговых вычетов по НДС, либо оплачивать НСД по классической схеме – 20%», ─ уточнил Виталий Голубенко.

При этом, по словам министра, новации налогового законодательства не будут затрагивать индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе налогообложения, и самозанятых (вплоть до 2028 года).

Кроме этого, законодательные изменения включат увеличение налоговой ставки на прибыль для бизнеса с 20 до 25%. Для ИТ-компаний налог на прибыль теперь составит 5%.

«При этом отмена экспортных пошлин привязана к курсу доллара. На сегодняшний день, после объявления санкций и попадания в санкционные списки Московской биржи – это особенно актуально… И параллельно с этим, законодательство предусматривает получение льгот по налогу на прибыль в секторах инновационной и инвестиционной деятельности», — добавил Виталий Голубенко.

Среди других предложенных изменений – введение права муниципалитетов устанавливать повышенные ставки налога на имущество, превышающего по кадастровой стоимости 300 млн рублей. По данным регионального минфина, в Новосибирской области под эти условия подпадает порядка 40 объектов.

Ожидаемым и важным министр назвал решение об отнесении долгосрочных договоров по ГЧП, концессиям и лизинговым платежам к разряду условных долговых обязательств субъекта. В проекте бюджетного кодекса предлагается установить планку расходов на данные цели не более 10% от собственных доходов и межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, если они пришли на данные цели.

Еще одним нововведением, которое затронет физлиц, станет введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения по налогу на доходы. Также помимо прогрессивной шкалы налогообложения, вводятся дополнительные налоговые вычеты, направленные на поддержку семей с детьми. В частности, заместитель председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности (фракция КПРФ) Сергей Кальченко обратил внимание депутатов на то, что в проектах федеральных законов предлагается увеличить в два раза налоговый вычет на второго и третьего ребенка, а также на каждого последующего. При этом размер годового дохода, на который будет распространяться налоговый вычет, также повысится.

«Наконец-то федеральная власть услышала запрос общества на справедливость, – высказал свое мнение депутат Заксобрания Новосибирской области (фракция КПРФ) Александр Козлов. – Безусловно, надо эти законопроекты поддерживать, но было бы справедливо, если бы весь доход от НДФЛ по-прежнему полностью оставался в регионах».

Депутат Заксобрания Новосибирской области (фракция – «Новые люди») Сергей Левшенков высказался об инициативе для граждан, чей доход составляет от 2,4 млн рублей в год, повысить налоговую ставку до 15%. «На самом деле, это не такие уж и сверхдоходы, учитывая, что на эти средства граждане содержат детей, родителей, платят ипотеку. Отдельной строчкой стоит рассмотреть налог на прибыль для предпринимателей, которые в 90-х годах скупили активы государственных предприятий, выводили деньги за границу, покупали себе недвижимость, яхты. И для них, безусловно, стоит повышать налоговую ставку. Но вместе с тем есть ответственные предприниматели, которые включаются в благотворительность и социальные проекты. Необходимо разработать механизм, который учитывал бы и такие категории предпринимателей», ─ предложил депутат.

Вице-спикер Заксобрания (фракция – КПРФ) Владимир Карпов законопроекты поддерживает, но считает, что они нуждаются в доработке. «Мы считаем, что необходимо ввести еще одну – верхнюю — ступень по ставкам НДФЛ, а также прописать налоги в связи с операциями с недвижимостью. Иначе это может ударить по обычным гражданам», – уверен Владимир Карпов.

Вице-спикер регионального парламента (фракция – «Единая Россия») Ирина Диденко подчеркнула, что предложенные изменения налоговой системы нужны для того, чтобы увеличить доходы государственного бюджета и указала на растущий запрос на эффективность расходования бюджетных средств региона. Существенную роль в таком контроле должен играть региональный парламент.

«Мы понимаем: запрос на изменение налоговой системы в обществе назрел давно. Эти изменения я бы назвал совершенствованием налогового законодательства. Более справедливым с социальной точки зрения становится подоходный налог. И более понятными для бизнеса становятся платежи по налогу на прибыль», ─ заключил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Работа над законопроектами будет продолжена. Все замечания и предложения, касающиеся пакета поправок, будут переданы депутатам Госдумы РФ.