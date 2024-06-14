В Красноярске огласили приговор бывшему заместителю главы города, начальнику департамента градостроительства красноярской администрации Дмитрию Веретельникову. Признанный виновным в злоупотреблении полномочиями экс-чиновник отделался штрафом, хотя прокурор настаивал на лишении свободы.

Бывший заммэра Красноярска Дмитрий Веретельников был обвинен в использовании своих служебных полномочий из личной заинтересованности: по данным следствия, чиновник в декабре 2022 г. искусственно создал условия для сокращения должности своего четвёртого заместителя с целью получения последним компенсационных выплат. Уволенному выплатили около 370 тысяч рублей, после чего Веретельников помог ему устроиться на новую должность — уже замруководителя управления капитального строительства, деятельность которого также координировал лично.

Государственный обвинитель запрашивал для фигуранта наказание в виде 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении. Суд, рассмотрев доводы обвинения, признал Веретельникова виновным по ранее инкриминированной ч. 1 ст. 285 УК РФ, однако назначенное наказание оказалось не в пример мягче того, что предложил прокурор: бывший заммэра за свои махинации получил лишь штраф в 70 тысяч рублей. Региональная прокуратура уже сообщила, что будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции из-за его чрезмерной мягкости.

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