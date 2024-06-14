Бывший заместитель красноярского мэра избежал срока за злоупотребление полномочиями

Павел Ганьшин
 
Бывший заместитель красноярского мэра избежал срока за злоупотребление полномочиями
Изображение от Racool_studio на Freepik

В Красноярске огласили приговор бывшему заместителю главы города, начальнику департамента градостроительства красноярской администрации Дмитрию Веретельникову. Признанный виновным в злоупотреблении полномочиями экс-чиновник отделался штрафом, хотя прокурор настаивал на лишении свободы.

Бывший заммэра Красноярска Дмитрий Веретельников был обвинен в использовании своих служебных полномочий из личной заинтересованности: по данным следствия, чиновник в декабре 2022 г. искусственно создал условия для сокращения должности своего четвёртого заместителя с целью получения последним компенсационных выплат. Уволенному выплатили около 370 тысяч рублей, после чего Веретельников помог ему устроиться на новую должность — уже замруководителя управления капитального строительства, деятельность которого также координировал лично.

Государственный обвинитель запрашивал для фигуранта наказание в виде 1 года и 8 месяцев в колонии-поселении. Суд, рассмотрев доводы обвинения, признал Веретельникова виновным по ранее инкриминированной ч. 1 ст. 285 УК РФ, однако назначенное наказание оказалось не в пример мягче того, что предложил прокурор: бывший заммэра за свои махинации получил лишь штраф в 70 тысяч рублей. Региональная прокуратура уже сообщила, что будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции из-за его чрезмерной мягкости.

Ранее мы сообщали, что глава СК заинтересовался некачественным капремонтом дома в новосибирском левобережье.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  