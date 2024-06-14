Центральный районный суд города Новосибирска продлил на 72 часа срок задержания замглавы Территориального управления автодорог Константину Громенко, обвиняемому в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Вторым фигурантом этого дела является директор компании «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков, которому инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2024 года.

Напомним, что о задержании замглавы ТУАД по подозрению в совершении коррупционного преступления стало известно вчера, 13 июня. Константин Громенко возглавил ТУАД Новосибирской области в 2007 году, однако в 2015-м перешел на должность первого заместителя главы управления.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что силовики пришли с обысками в две организации, выступавшие подрядчиком и субподрядчиком ТУАД: компании подозревали в мошенничестве при установке систем весогабаритного контроля на новосибирских трассах.