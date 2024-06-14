Концепцию развития Соснового бора, включающего одноименный парк культуры и отдыха, 11 июня представили в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ). Обсуждение проходило в формате открытого диалога с участием разработчиков концепции, представителей мэрии и общественности.

В Новосибирске планируют привести в порядок и облагородить большой лесной массив в Калининском районе, между улицами Учительской, Светлановской и Александра Невского. Территория площадью более 100 га включает как природную зону городского леса, так и парк культуры и отдыха «Сосновый бор», инфраструктура которого давно требует обновления.

Концепцию благоустройства Соснового бора разработали в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) в партнерстве с ООО «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания» (СИАСК). Заказчиком работ выступила компания «Элтекс» в рамках благотворительного соглашения с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Согласно концепции, парк будет поделен на три зоны. Активная зона со сценой, аттракционами, кафе, пунктами проката спортинвентаря и пр. расположится ближе к главному входу в парк. Средняя зона будет предназначена для прогулок, пробежек. Также будет так называемая «зона медитации» в глубине парка, минимально затронутая благоустройством.

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«Очень хотели, чтобы у нас получился несколько другой парк, чем это привычно для Новосибирска. В основу проектного решения благоустройства положены две концепции — здоровьесберегающая и природосберегающая. Мы попытались сохранить первозданный вид лесной территории, которая, естественно, подлежит расчистке, облагораживанию и минимальному благоустройству… Наверное, хорошо, что в городе есть различные по тематике парки. И мемориальные, и парки аттракционов. Наш парк — другой», — рассказала ректор Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова Наталья Багрова.

По ее словам, концепция парка предполагает минимум коммерческой деятельности на его территории. Одна из важнейших задач — создание доступной среды и условий для людей с ограниченными возможностями, в том числе передвигающихся на колясках.

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Подробности о том, как будет выглядеть Сосновый бор после благоустройства, рассказал доцент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин, принимавший участие в разработке концепции. По его словам, основными принципами проекта стало сохранение обособленности, изоляции парка от городской среды и оптимизация антропогенной нагрузки с разведением потоков посетителей. Предполагает концепция и оптимальное использование скрытого потенциала территории — ручья и двух озер.

«По мере развития города территория парка была окружена застройкой — производственной и жилой, а также транспортным каркасом. Мы постарались учесть то, что лесной массив стал использоваться жителями как рекреационная зона для прогулок и отдыха. Поэтому было принято решение, что на входе в парк у нас будут локализоваться и останавливаться основные потоки посетителей — на игровых площадках, в зонах для отдыха и воркаута и пр. А чем дальше вглубь лесного массива, тем ниже будут плотность тропиночной сети и антропогенная нагрузка. Условно, мы этот принцип назвали движением от парка — через лесопарк — к лесу», — рассказал Григорий Ерохин.

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По расчетам разработчиков, пиковая нагрузка на парк должна составлять более 3,2 тыс. человек одновременно. Главными осями плана территории являются пешеходная аллея и лесная просека, расположенные перпендикулярно друг к другу. От них расходится дорожно-тропиночная сеть, на которой выделят отдельные тропы для прогулок с животными, спокойных семейных прогулок или езды на велосипедах.

В парке обязательно сохранится грунтовая конная тропа, появятся возможности для проведения пикников, кормления животных, спортивные и детские площадки. Также предполагается улучшить систему освещения дорожек, установить информационные стенды, уличную мебель и декоративные формы. За пределами лесной территории построят стоянку на более 200 машино-мест, создадут несколько площадок накопления ТКО, установят туалетные модули.

Присутствовавшие на презентации концепции парка общественники обратили внимание, что на территории Соснового бора остро стоит проблема свалок мусора и несанкционированного заезда техники.

«Каждый день хожу там 10 км и как неравнодушный житель замечаю его проблемы — замусоривание и разбитые мотоциклистами дорожки. Считаю, нужно как-то это решать, устанавливать указатели для транспорта, запрещать въезд в лес. Парк должен быть тихим, чистым», — убежден общественник Сергей Ревякин.

Представители бизнеса также заинтересованы в том, чтобы сохранить Сосновый бор. «У нас в городе есть огромный участок леса, имеющий уникальное положение. Он окружен со всех сторон городской застройкой, которая будет становиться только плотнеей, — констатирует в ТГ-канале заместитель председателя общественного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства Евгений Гаврилов. — С Сосновым бором нужно что-то делать. Тем более что опыт создания современных зеленых зон в городе уже есть. И на их фоне этот парк выглядит сейчас особенно удручающе».

Напомним, в 2015–2016 гг. департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска была разработана концепция развития озелененных общественных пространств города Новосибирска «Зеленый Новосибирск» — на основе результатов комплексного исследования зеленых территорий, в том числе и Соснового бора. Зеленую зону включили в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы», а в 2021 году Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН было проведено натурное геоботаническое обследование лесных насаждений территории Соснового бора на ул. Учительской.

В 2023 году департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска заключил договор с компанией СИАСК на разработку концепции развития лесного массива Соснового бора от ул. Учительской до ул. Бардина, включая не только ПКиО Сосновый бор, но и не тронутый благоустройством лес.

«Мы предполагаем, что в итоге у нас должна получиться концепция развития территории с функциональным зонированием. Чтобы двигаться дальше, в том числе в сотрудничестве с инвесторами, нам необходимо выработать стратегический план системного развития этой территории и на него опираться», — отметила замглавы управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Мария Смирнова.

После общественных обсуждений разработчики концепции благоустройства внесут финальные корректировки и начнут создавать дизайн-проект парка. При этом уже сейчас здесь ведутся все необходимые санитарные работы по вырубке аварийных деревьев.

До 28 июня у всех новосибирцев есть возможность подробнее ознакомиться с концепцией развития Соснового бора и оставить свои комментарии на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» по ссылке.