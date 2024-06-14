Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Новосибирской области проверить обращение новосибирцев, пожаловавшихся на некачественный капремонт жилого дома на улице Станиславского, приведший к коммунальной аварии.

Как сообщает Информационный центр СКР, глава ведомства поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки, которую начало новосибирское Следственное управление. Причиной стало обращение жителей новосибирского левобережья: в многоквартирном доме на улице Станиславского, чьи жильцы и обратились в следственные органы, 7 лет назад был проведен капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.

Казалось бы, теперь о прорыве старых труб (дом построен в 1959 году) можно забыть, но нет: из-за коммунальной аварии, возникшей вследствие износа инженерных систем, жилые помещения дома и подвал затопило водой. Жильцы собственными силами провели экспертизу, которая показала, что при капремонте были использованы некачественные материалы, что и привело к проблемам в дальнейшем. При этом, ответственные организации до сих пор не приняли никаких мер по исправлению ситуации.

Региональное Следственное управление начало процессуальную проверку, о результатах которой должно будет доложить лично Александру Бастрыкину. Исполнение этого поручения, а также сам ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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