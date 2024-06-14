Глава СК заинтересовался некачественным капремонтом дома в новосибирском левобережье

Павел Ганьшин
 
Глава СК заинтересовался некачественным капремонтом дома в новосибирском левобережье
Фото из архива "Континента Сибирь"

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления по Новосибирской области проверить обращение новосибирцев, пожаловавшихся на некачественный капремонт жилого дома на улице Станиславского, приведший к коммунальной аварии.

Как сообщает Информационный центр СКР, глава ведомства поручил доложить ему о результатах процессуальной проверки, которую начало новосибирское Следственное управление. Причиной стало обращение жителей новосибирского левобережья: в многоквартирном доме на улице Станиславского, чьи жильцы и обратились в следственные органы, 7 лет назад был проведен капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения.

Казалось бы, теперь о прорыве старых труб (дом построен в 1959 году) можно забыть, но нет: из-за коммунальной аварии, возникшей вследствие износа инженерных систем, жилые помещения дома и подвал затопило водой. Жильцы собственными силами провели экспертизу, которая показала, что при капремонте были использованы некачественные материалы, что и привело к проблемам в дальнейшем. При этом, ответственные организации до сих пор не приняли никаких мер по исправлению ситуации.

Региональное Следственное управление начало процессуальную проверку, о результатах которой должно будет доложить лично Александру Бастрыкину. Исполнение этого поручения, а также сам ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее мы сообщали, что новосибирские таможенники пресекли ввоз партии кораллов из Египта.

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