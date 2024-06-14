Сервис кикшеринга МТС Юрент возвращается в Сибирь

Электросамокаты МТС Юрент (входит в экосистему МТС) вновь появятся на улицах сибирских городов. В настоящий момент сервис кикшеринга запущен в Новосибирске, а в скором времени станет доступен для Томска и Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В этом году «Юрент» стал полноценной частью экосистемы МТС, получив новое название: МТС Юрент. Пользователи получили возможность регистрироваться в приложении кикшеринга с помощью сервиса МТС ID. В свою очередь оператор кикшеринга таким образом получает данные о возрасте пользователей, и блокирует аккаунты несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирск фиолетовые электросамокаты вернулись после годовалого перерыва. На фоне того, что власти города регулировали правила пользования самокатами, маршруты передвижения, их скорость и стоянки, бизнес в сезоне-2023 начал только сервис Whoosh, к которому добавился Яндекс Go.

Компания Whoosh была основана бывшими топ-менеджерами авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) Дмитрием Чуйко, Егором Баяндиным, Олегом Журавлевым и Сергеем Лаврентьевым. Генеральным директором Whoosh является выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрий Чуйко. По данным финансовой отчетности компании, ее прибыль за 9 месяцев 2023 года составила 3 млрд рублей.

Все модели самокатов, по данным компании, оборудованы датчиками поездки вдвоем, которые компания будет тестировать в этом сезоне, чтобы в будущем полностью адаптировать их под городскую езду и масштабировать этот опыт на все города.

Стоит также отметить, что с 27 мая сервис совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

Выявлять нарушителей помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности. В частности, Новосибирске будет работать минимум 50 консультантов, а далее, в течение сезона, их число может быть увеличено до 150 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске зафиксирован существенный рост ДТП с электросамокатами.