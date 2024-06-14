Сфера продуктового ритейла сейчас претерпевает большие изменения. Аналитики, участники рынка говорят о том, что у покупателей будут востребованы дискаунтеры, специалитеты, монобрендовые магазины. И мне...
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Руководитель Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов, пожалуй, самое весомое звено после регионального министра ЖКХ Дениса Архипова в цепочке многочисленных резонансных арестов последней пары...