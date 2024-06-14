В Липецке проходит первенство России по стендовой стрельбе среди юниоров до 21 года. В упражнении «трап» 17-летние новосибирцы выиграли две медали – Лев Жуков стал серебряным призёром соревнований, а Павел Гибилев завоевал бронзу турнира, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

На первенстве России по стендовой стрельбе выступают спортсмены не старше 2004 года рождения. Новосибирскую область представляет самая молодая команда на турнире, составленная из стрелков 2007 года рождения. Несмотря на то, что сибирские спортсмены младше большинства соперников, они входили в группу претендентов на награды; к тому же, в мае молодая сборная Новосибирской области одержала победу на командном первенстве страны.

На личном первенстве России в упражнении «трап» на медали претендовали 35 девушек из 9 регионов и 46 юниоров из 13 регионов. Квалификационный этап успешно преодолели Лев Жуков и Павел Гибилев, набравшие по 114 очков и занявшие 4-5 места (у лидеров было по 115 баллов). В полуфинале Гибилев захватил лидерство и уверенно выиграл мини-турнир в своём квартете. Второй новосибирец в своём полуфинале был «на волоске» от вылета, но проявил хладнокровие и решил задачу выхода в медаль-матч. В квартете сильнейших борьбу за награды вели два стрелка из Республики Татарстан и два спортсмена из Новосибирской области. Первым из борьбы выбыл Олег Пантюхин из Татарстана, Павел Гибилев финишировал на третьем месте, а в «золотой дуэли» Лев Жуков не нашёл контраргументов против МСМК Кирилла Багрова.

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