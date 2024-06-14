В Новосибирске пересмотрели подход к ремонту улицы Писарева

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, находящийся в активной стадии ремонт улицы Писарева, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», с наступлением благоприятных погодных условий стали вести поточным методом. Ввести объект в эксплуатацию планируют раньше контрактных сроков – не в конце, а к началу третьего месяца лета.

Ремонтные работы захватывают участок улично-дорожной сети от улицы Железнодорожная до ул. Ипподромской протяженностью 1,7 км. Предварительная стоимость работ – 127 млн рублей.

«Это объект комплексного ремонта, где у нас запланированы ремонт проезжей части, тротуара, замена бортовых камней, замена-устройство недостающих дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика. Сегодня ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона, выполнено примерно 50%. Также уже выполнены работы по установке дорожных камней примерно на 90%, по устройству выравнивающего слоя – на 100% и по устройству тротуаров – примерно на 30%. Срок завершения по контракту – 30 августа. Я думаю, выполним работы досрочно – до конца июля. К 1 августа планируем ввести этот объект в эксплуатацию», – рассказал начальник отдела ремонта автомобильных дорог «Управления дорожного строительства» Владислав Кондратьев.

Несмотря на сложности, подрядчик организует рабочий процесс таким образом, чтобы не только довести объект до нормативного состояния качественно, но и выполнить работы быстрее. В частности большой объем асфальтирования проезжей части производят в ночное время, создавая определенные неудобства жителям близлежащих домов.

«Пытаемся выполнить работы в срок, даже раньше срока, потому что сейчас погода установилась. Все этапы стараемся организовать поточным методом, чтобы максимально использовать период хорошей погоды. Работает несколько бригад одновременно: днем работает около 30 человек на устройстве бордюров, тротуаров и всего остального. Ночью, с учетом работы асфальтобетонного завода, который обеспечивает процесс – 20-25 человек», – прокомментировал директор по производству дорожной компании «Дорсиб плюс» Вадим Тимошенко.

МКУ «Управление дорожного строительства» мэрии Новосибирска приносит извинения горожанам за неудобства, которые доставляет ночной ремонт дорог, просит отнестись к этому с пониманием. В результате проведенных работ улично-дорожная сеть города будет приведена в нормативное состояние, что должно положительно сказаться не только на внешнем облике города, но и сделать более комфортной жизнь новосибирцев.

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