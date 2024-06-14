Сотрудники таможенного поста в аэропорту Толмачёво при контроле багажа авиапассажира, прибывшего в Новосибирск из Хургады, обнаружили морские кораллы общим весом 154 грамма, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

Сообщается, что ввезти из Египта 13 фрагментов кораллов в качестве сувениров пыталась 52-летняя жительница Томской области. Женщина проследовала по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у неё товаров для декларирования.

По словам сибирячки, о том, что такие предметы могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), она не знала. Изъятые кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение.

По данным СТУ, с начала 2024 года сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни выявили уже 17 фактов незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС.

Ранее мы сообщали, что на левом берегу Новосибирска изменятся маршруты двух автобусов.