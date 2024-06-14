Новосибирские власти сообщают об изменении двух маршрутов общественного транспорта в левобережье города: при этом, один из маршрутов изменится временно, из-за ремонтных работ, а для второго изменения станут постоянными.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии, до середины сентября автобус № 43 в Ленинском районе будет ходить по измененному маршруту. В связи с проведением ООО «СтройЭнергоРесурс» технического перевооружения тепловой сети по 15 сентября закрывается проезжая часть улицы Фасадная между зданиями № 4 и № 15. На время производства работ автобус № 43 будет ходить в прямом направлении на участке от ул. Филатова до ул. Холмистой по следующей схеме: ул. Забалуева, ул. Халтурина, ул. Пархоменко, ул. Фасадная, ул. Забалуева, далее – по действующей схеме.

В обратном направлении на участке от ул. Холмистой до ул. Филатова движение автобуса будет организовано по ул. Забалуева, ул. Колхидская, ул. Пархоменко, ул. Халтурина, ул. Забалуева, далее – по действующей схеме.

Помимо этого, С 17 июня из схемы автобусного маршрута № 96 в обратном направлении будет исключен заезд на территорию торгового центра «Мега»: таким образом, обслуживающие этот маршрут автобусы после остановки «Рабочая» будут следовать напрямую к остановке «Общежитие», минуя упомянутый торговый центр. Схема движения автобуса № 96 в прямом направлении останется без изменений.

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