На левом берегу Новосибирска изменятся маршруты двух автобусов

Павел Ганьшин
 
На левом берегу Новосибирска изменятся маршруты двух автобусов
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новосибирские власти сообщают об изменении двух маршрутов общественного транспорта в левобережье города: при этом, один из маршрутов изменится временно, из-за ремонтных работ, а для второго изменения станут постоянными.

По данным пресс-центра новосибирской мэрии, до середины сентября автобус № 43 в Ленинском районе будет ходить по измененному маршруту. В связи с проведением ООО «СтройЭнергоРесурс» технического перевооружения тепловой сети по 15 сентября закрывается проезжая часть улицы Фасадная между зданиями № 4 и № 15. На время производства работ автобус № 43 будет ходить в прямом направлении на участке от ул. Филатова до ул. Холмистой по следующей схеме: ул. Забалуева, ул. Халтурина, ул. Пархоменко, ул. Фасадная, ул. Забалуева, далее – по действующей схеме.

В обратном направлении на участке от ул. Холмистой до ул. Филатова движение автобуса будет организовано по ул. Забалуева, ул. Колхидская, ул. Пархоменко, ул. Халтурина, ул. Забалуева, далее – по действующей схеме.

Помимо этого, С 17 июня из схемы автобусного маршрута № 96 в обратном направлении будет исключен заезд на территорию торгового центра «Мега»: таким образом, обслуживающие этот маршрут автобусы после остановки «Рабочая» будут следовать напрямую к остановке «Общежитие», минуя упомянутый торговый центр. Схема движения автобуса № 96 в прямом направлении останется без изменений.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирском зоопарке снова меняется график работы.

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