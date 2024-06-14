Комиссия по наказам в новосибирском горсовете рекомендует сессии поставить во главе депутатского объединения коммуниста Виктора Стрельникова. «Крыло Савельева» это решение на заседании не поддержало.

В пятницу, 14 июня, комиссия по наказам голосовала за нового председателя объединения. Предыдущий руководитель, член фракции КПРФ Александр Бурмистров, потерял пост после резкой критики губернатора-единоросса Андрея Травникова. Для лишения Бурмистрова должности хватило голосов представителей «Единой России», так как в комиссии у них перевес. При этом, КПРФ рассчитывала сохранить председательскую позицию за собой, напоминая о «пакетном соглашении» между ЕР и КПРФ, заключенном в период, когда Новосибирском управлял «красный» мэр Анатолий Локоть.

«Континент Сибирь» писал, что фракция ЕР в горсовете предварительно была не против коммуниста во главе комиссии по наказам. Но сначала речь шла об Антоне Бурмистрове. Позже кадровая комиссия новосибирского обкома КПРФ согласовала кандидатуру Виктора Стрельникова, так Бурмистрову не придется уходить с должности заместителя главы комиссии по соцполитике в горсовете.

На комиссии по наказам «за» Стрельникова голосовали четверо. Троих депутатов от КПРФ в этот раз поддержал Александр Мухарыцин из объединения единороссов. Если бы не его голос, решение бы не прошло, так как трое оставшихся членов комиссии «воздержались». Эти три человека — из «крыла» депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева, наращивающего влияние в ГС.

Комиссия по наказам рекомендует назначить Стрельникова председателем объединения. Вопрос рассмотрит сессия в следующую среду, 19 июня.