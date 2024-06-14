Дорогу к аэропорту Шерегеш построят за 7,4 млрд рублей

В Кузбассе ищут подрядчика для проектирования и строительства автомобильной дороги — подъезда к аэропорту Шерегеш. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 7,41 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июля текущего года. Заказчиком выступает ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». Источник финансирования – областной бюджет.

В описании объекта закупки говорится, что проектной документацией потенциальному подрядчику также необходимо предусмотреть оснащение автомобильной дороги элементами интеллектуальной транспортной системы: автоматическими метеорологическими станциями, оборудованием видеонаблюдения в районах транспортных развязок, системой автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Сроки окончания работ для подготовки проектной документации – 30 июня 2025 года; для строительно-монтажных работ – 30 ноября 2027 года.

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