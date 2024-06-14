Глава минпромторга Кузбасса назначен на должность вице-губернатора

Леонид Старосвет освобожден от должности заместителя председателя правительства Кузбасса – министра промышленности и торговли и назначен на должность заместителя губернатора региона по промышленности, транспорту и цифровизации. Об этом сообщили в пресс-центре областной администрации.

Леонид Старосвет родился в 1983 году в городе Киселевске. В 2005 году окончил Сибирскую государственную автомобильную академию в Омске, по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация – инженер. Трудовую деятельность начал с должности инженера на ЗАО «Кузбасстранс» в городе Кемерово.

С 2006 по 2013 годы работал на различных руководящих постах на предприятиях региона: ООО «Вахрушевец», ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО «ТК Регион 42», ООО «Разрез Киселевский». С 2013 года занимал должность начальника управления промышленности, транспорта и предпринимательства администрации Новокузнецкого муниципального района. Кресло зампреда правительства Кузбасса занял в ноябре 2022 года.

Должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и цифровизации для региона является новой. Кто займет пост заместителя председателя Кузбасса не уточняется.

Ранее мы писали о том, что новосибирское Заксобрание приняло поправки в закон о выборах губернатора.