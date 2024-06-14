Четыре сибирских агентства сформировали синдикат

Диджитал-агентство Wow, агентство интернет-рекламы Idea Nova, а также брендинговые агентства «Мелехов & Филюрин» и «Два слова» сформировали синдикат Conspiracy.Works. Предполагается, что объединенный игрок рынка сможет реализовывать более сложные и крупные проекты, чем каждый участник синдиката по отдельности.

«Под каждый сложносочиненный проект мы готовы собирать профессиональную команду из разнопрофильных специалистов нескольких агентств так, чтобы синергия их опыта давала максимальную эффективность, ─ говорится в официальном сообщении синдиката Conspiracy.Works. ─ Мы знаем, как управлять таким объединением и как администрировать сложносоставные проекты».

Юридически каждое агентство сохранит свою самостоятельность, но появляется отдельная управляющая компания. «Она забирает у нас бэк-офис, формирует проектный офис, чтобы собирать под крупные проекты максимально сильную команду из разных агентств, а также оказывает сложный клиентский сервис. Речь идет про аккаунтинг, про финансирование проектов на постоплате для крупных клиентов, что маленьким агентствам всегда непросто дается», ─ пояснил «Континенту Сибирь» основатель диджитал-агентства Wow Николай Глухих. Руководителем управляющей компании, по его словам, стала Ирина Парфенова, которая последние годы была исполнительным директором диджитал-агентства Wow.

Ранее 4 упомянутых агентства уже объединялись для проведения конференции «На уровне концепции». На мероприятии в отеле Domina в октябре 2023 года представители креативного бизнеса делились актуальными кейсами на тему того, как в современных реалиях эффективно работать синдикатам фрилансеров, агентствам и инхаус-командам.

Напомним, что в 2023 году диджитал-агентство Wow вышло из состава уральской группы Deltaplan.

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