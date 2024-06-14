Дольщикам ещё 12 новосибирских долгостроев выплатят компенсации

В рамках взаимодействия правительства Новосибирской области и публично-правовой компании «Фонд развития территорий» более 2,3 тысяч дольщиков региона получили компенсации за свое непостроенное жилье. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 6 млрд рублей.

По словам замминистра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, на сегодня проблемы 35 долгостроев региона решаются с применением механизма ППК «Фонд». Дольщики 27 домов получают компенсации, еще 8 домов достраиваются (из них 4 дома уже введены в эксплуатацию: дом № 6 по ул. Вилюйская, дом № 18 по ул. Калинина в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дом № 12 в микрорайоне Закаменский).

«Прошедшие два года стали прорывом в решении вопроса обманутых дольщиков региона. Количество долгостроев сократилось в десять раз. Сегодня остается 6 жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, по каждому дому разработан алгоритм выхода из кризисной ситуации», – приводит слова Дмитрия Богомолова пресс-центр областного правительства.

Также дольщикам продолжают выплачивать компенсации, однако некоторые из них всё еще не обратились за помощью в восстановлении своих прав, в их числе: дольщики микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула (дома № 17/ 4 и 17/6), дома микрорайона «Новомарусино» (№ 1 и 5), в селе Новолуговое по ул. Октябрьская (дома № 4 и 5), дома в Новосибирске по ул. Волховская, стр. 37, д. 4; ул. Связистов, стр. 161, дома №15 и 3; ул. Геодезическая; ул. Дуси Ковальчук, 242, блок секции 1, 2, 3; ул. Приморская, д. 28/1, ул. Вилюйская, 5.

В Новосибирской области применяются и другие механизмы помощи обманутым дольщикам: реализация масштабных инвестпроектов, выдача адресных субсидий и субсидирование ЖСК на благоустройство прилегающей территории, техприсоединение к коммуникациям и установку лифтов.

Ранее мы писали о том, что фонд развития территорий выставил на торги долгострой на левом берегу Новосибирска.