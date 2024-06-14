«Тайм Парк Апартаменты»: недвижимость на Красном проспекте в Новосибирске от 4,9 млн рублей*

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Популярность проекта ГК «Расцветай» заключается в сочетании ряда преимуществ апарт-комплекса и разумной стоимости квадратного метра.

Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте недалеко от двух станций метро — «Заельцовской» и «Гагаринской». Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

Месторасположение — одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала «Тайм Парк Апартаментов». Гостям и жителям комплекса будет удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея доступ к нужным сервисам.

«Комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, «Тайм Парк Апартаменты» — идеальный вариант. Объект окружен всем необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе», — уточнили в пресс-службе компании.

Рядом с «Тайм Парк Апартаментами» — зеленый массив нового экопарка, благодаря которому проект ГК «Расцветай» балансирует между высоким темпом жизни центра столицы Сибири и уютной зеленой зоной. Недалеко расположены одна из достопримечательностей столицы Сибири — Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило, дендропарк, а также два вуза: Новосибирский государственный медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Приобретение апартаментов в проекте ГК «Расцветай» можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке.

«Повышенный спрос в этом секторе фактически коммерческой недвижимости обусловлен в столице Сибири высоким интересом арендаторов к отдельным построенным комплексам апартаментов и высоким ростом цены продажи сразу после ввода, — рассказывает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — А также хорошей локацией проектов и ожиданием прибыльного «ленивого бизнеса», обещанного управляющими компаниями».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

Красный проспект, 165 ООО СЗ «Янтарь».

Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

* Цена действительна на момент публикации.

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ООО СЗ «Расцветай на Красном»