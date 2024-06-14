В Новосибирск к выходным придет аномальная жара

Ольга Степанова
 
В Новосибирск на выходных придет 30-градусная жара
Фото из архива "Континента Сибирь"

По данным сервиса Gismeteo, на грядущих выходных новосибирцев ожидает знойная жара: уже сегодня, 14 июня, в завершение рабочей недели дневная температура воздуха прогреется до 30℃. 

С субботу и воскресенье столбик термометра также поднимется до 29-30℃, однако к середине следующей недели лето снова отступит, и температура днем покажет отметку в 18℃. Также с 16 по 18 июня в городе ожидаются осадки.

Об аномально жаркой погоде синоптики предупреждают и жителей Томской, Кемеровской, Омской областей, где в период с 13 по 17 июня местами ожидаются температуры +30℃ и выше.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Красноярском крае ввели режим «черного неба».

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