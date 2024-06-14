Основанное Денисом Ивановым и Жераром Депардье необистро «Жерарня» запустило серию гастролей шеф-поваров, владеющих тонкостями французской кухни. 13 июня первым гостем бренд-шефа необистро Павла Коледина стал Режис Тригель.

Напомним, что «Жерарня» была открыта весной 2024 года в Новосибирске. Для того, чтобы в большей степени способствовать знакомству гостей со всеми гранями и тонкостями французской кухни разных регионов команда необистро запустила серию мероприятий с участием известных шеф-поваров. В рамках цикла «Такая разная Франция» они будут приезжать в Новосибирск и готовить блюда для гостей.

Серию мероприятий открыл бренд-шеф Режис Тригель, который работал в ресторанах Франции и Швейцарии с такими известными поварами, как Кристоф Леруа, Алан Дюкасс, и Доминик Буше. В Новосибирск Режис Тригель приехал уже в четвертый раз.

13 июня Режис Тригель и Павел Коледин приготовили ужин по мотивам традиционных французских рецептов, которые шефы модернизировали по виду и вкусу. В частности речь шла о тирамису из белых грибов от Павла Коледина – воздушном грибном креме с поджаренной и пропитанной грибным бульоном бриошью. Затем гостям подавался галантин из разноцветных овощей, насыщенных куриным консоме с травами и приготовленных на углях с дымком. Режис Тригель привез в «Жерарню» крабовую шарлотку с томатами и авокадо – слоеную закуску со свежими и вялеными помидорами, фаршем из краба, авокадо, свежими огурцами и заправкой гаспачо. На горячее от французского шефа подавали треску с картофельным кремом, песто из черемши и куриным соусом жу. Ответ хозяина вечера – филе утки, приготовленное на углях до розового цвета, с соусом из пино нуар и гратеном из батата. Третьим блюдом Режиса стал белый персик с творожным муссом и черной смородиной, и финалом от Павла – шоколадная конфета из горького шоколада и поджаренного кешью со вкусом чёрного трюфеля. Шеф-сомелье Алёна Суханова подбирала к блюдам сопровождение из вин Бордо, Эльзаса, Шампани, Прованса и Долины Луары.

Следующее мероприятие цикла пройдет 11 июля. Гостем Павла Коледина будет шеф-повар бистро L’Elephant (Казань) Руслан Ахкиямутдинов.

18+