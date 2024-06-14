В Новосибирском зоопарке снова меняется график работы

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило с 15 июня меняется график работы. Теперь в популярном у горожан общественном пространстве можно будет находиться дольше, сообщает пресс-служба зоопарка.

«С этой субботы наш зоопарк будет открыт ежедневно с 08:00 до 23:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 21:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о пополнении в Новосибирском зоопарке: в мае в семье полярных волков родились четыре детеныша, а также зоопарк получил из Барнаула голубоглазого бенгальского тигренка.