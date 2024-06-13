Синоптики сообщают о наступлении неблагоприятных метеоусловий в нескольких городах Красноярского края — в течение трех дней состав атмосферного воздуха в них будет насыщен вредными примесями. Аналогичные проблемы ожидают и жителей Хакасии.

Согласно информации на сайте Среднесибирского УГМС, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени объявлены на территории Красноярска с 19 часов сегодняшнего дня; воздух в городе, по расчетам синоптиков, снова станет чистым лишь вечером воскресенья, 16 июня.

Аналогичная ситуация складывается и в Минусинске: там также объявлены НМУ первой степени опасности, а ситуация должна измениться в лучшую сторону к 19 часам воскресенья.

Атмосферные загрязнения накроют и Хакасию: режим «черного неба» объявлен в двух городах республики — Абакане и Черногорске. Неблагоприятные условия для рассеивания примесей в местном воздухе также должны миновать к концу последнего дня на этой неделе.

Ранее мы рассказывали, что на правом берегу Новосибирска ограничат движение и парковку автомобилей.