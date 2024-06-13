Новосибирские власти сообщают об ограничении движения и парковки транспорта в правобережье города: по данным пресс-центра мэрии, неудобства автомобилисты ощутят в Центральном округе и Дзержинском районе.

Как сообщили в городской администрации, с 13 по 16 июня на 2 метра сужается проезжая часть улицы Светлой в районе здания № 195Б на ул. Николая Островского. В те же даты, с 13 по 16 июня, на 4 метра будет сужен парковочный карман вдоль проезжей части улицы Каменской в районе жилого дома № 86 — причиной данных ограничений станет ремонт электрокабелей силами АО «РЭС».

Помимо этого, с 13 по 20 июня на 2 метра сузится проезжая часть улицы Промкирпичной в районе жилого дома № 20 и, в этом случае уже до 22 июня, проезжая часть улицы Советской в районе жилого дома № 54. Введение этих ограничений связано с ремонтными работами на городских теплосетях, которые продолжает вести ООО «НТСК».

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