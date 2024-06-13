В Новосибирском государственном художественном музее впервые пройдет выставка древнеегипетских памятников искусства и предметов, имеющих отношение к мумификации. Коллекцию привезут в Новосибирск из московского Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).

Выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия. Результаты исследования мумий и памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» 5 июля начнет работу в Новосибирском государственном художественном музее в рамках национального проекта «Культура».

Подлинные памятники древнеегипетского искусства из собрания ГМИИ будут экспонироваться в Новосибирске впервые: по данным пресс-службы музея, проект уникален тем, что в нем мультимедийные технологии объединяются с подлинными древнеегипетскими экспонатами. Выставка наглядно расскажет о том, как египтяне представляли себе вечную жизнь после смерти.

Согласно анонсу, центральное место в экспозиции займут 3D-реконструкции облика древних египтян — молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет. Эти «оживающие» мумии дадут возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила.

Выставка будет состоять из нескольких разделов, которые освещают разные аспекты сложного комплекса представлений египтян о бессмертии и вечной жизни: «Материальность бессмертия», «Теология бессмертия», «Монументальность бессмертия», «Эстетика бессмертия». Посетить выставку в Новосибирском государственном художественном музее можно будет с 5 июля по 8 сентября этого года. В программу связанных просветительских включены обзорная экскурсия «Дорога в вечность», а также лекции и мастер-классы для детей.

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