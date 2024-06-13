Бывшую замдиректора новосибирского «Центра спортивной подготовки по конному спорту» освободили от уголовного преследования за трудоустройство по поддельному диплому: суд, учтя обстоятельства проступка, ограничился наложением штрафа.

Екатерина Мехед (Диденко) работала в ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки по конному спорту» заместителем директора по спортивно-массовой работе, однако, как выяснилось, у женщины не было ни профильного высшего, ни даже среднеспециального образования. Для того чтобы попасть на работу в спортивный центр, она приобрела поддельный диплом, который и предъявила при трудоустройстве, успешно попав на должность замдиректора организации.

Подсудимая проработала таким образом до ноября 2023 года, после чего уволилась по собственной инициативе. В ходе судебного заседания она полностью признала вину, но отказалась от дачи показаний. Суд, учитывая небольшую тяжесть совершенного преступления и то, что к уголовной ответственности Екатерину Мехед (Диденко) привлекали впервые, прекратил уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (наказание — до года лишения свободы) в ее отношении и назначил ей штраф в 30 000 рублей, который бывшая замдиректора должна оплатить в течение двух месяцев.

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