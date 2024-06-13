Назначены руководители двух департаментов Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил начальником регионального департамента градостроительного развития Сергея Чикова и начальником департамента информационной политики Константина Карпачева, которые уже приступили к работе. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

Сергею Чикову предстоит повысить эффективность градостроительной деятельности и жилищного строительства с учетом развития социальной и инженерной инфраструктуры, максимально использовать инструменты федеральной поддержки, в том числе программы комплексного развития территорий, «инфраструктурного меню» и прочие, реализовать проект строительства межуниверситетского студенческого кампуса.

Перед Константином Карпачевым стоит задача по развитию курса на открытость областной исполнительной власти, системного и оперативного взаимодействия с федеральным, региональным и муниципальными медиасообществами, повышению информированности жителей о деятельности администрации и реализации инфраструктурных, производственно-технологических, социальных, культурных и других проектов в электронных, печатных СМИ и на интернет-ресурсах.

Сергей Чиков родился в 1989 году в Томске. Имеет два высших образования, полученных в Томском государственном университете: в 2011 году по специальности «юриспруденция», в 2013 году — «финансы и кредит». До назначения руководил департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Томска. Константин Карпачев родился в 1979 году в Томске. В 2001 году окончил отделение журналистики филологического факультета Томского государственного университета. До назначения занимал должность заместителя начальника департамента информационной политики — пресс-секретаря губернатора Томской области.

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