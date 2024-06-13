Заместитель начальника Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Константин Громенко задержан и находится на допросе, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, замглавы ТУАД подозревают в преступлениях, связанных с коррупцией. Сообщается, что на данный момент он находится на допросе в Следственном комитете (СК). Получить подтверждение этой информации в региональном Следственном управлении «Континенту Сибирь» не удалось.

Обновлено: возбуждение уголовного дела против Константина Громенко подтвердила пресс-служба СК: в своем ТГ-канале ведомство сообщило, что замглавы дорожного управления подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Пресс-служба ТУАД, как сообщает ТАСС, также отказалась комментировать информацию о возможном задержании замглавы ведомства.

Константин Громенко возглавил ТУАД Новосибирской области в 2007 году, однако в 2015-м перешел на должность первого замглавы управления.

Ранее мы рассказывали, что силовики пришли с обысками в две организации, выступавшие подрядчиком и субподрядчиком ТУАД: компании подозревали в мошенничестве при установке систем весогабаритного контроля на новосибирских трассах.