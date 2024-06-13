У новосибирцев появится больше возможностей улететь на курорты Кавказа: авиакомпания S7 сообщила о запуске дополнительных рейсов между Новосибирском и Минеральными Водами.

В летнем сезоне 2024 S7 Airlines наращивает количество рейсов между Новосибирском и Минеральными Водами. В период с 6 июля до 28 сентября количество перелетов увеличится с семи до девяти раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительные рейсы будут отправляться по понедельникам и субботам. Самолет будет вылетать из Новосибирска в 11:10 и приземляться в Минеральных водах в 12:00 по местному времени. Обратный вылет – в 12:50, посадка в Толмачево – в 21:10. Перелеты на этом направлении S7 осуществляет на самолетах Boeing 737-800, примерное время в пути – от 4 часов 20 минут до 4 часов 50 минут.

Минеральные Воды – это не только крупный транспортный узел, но и город с богатой историей и культурой. Здесь можно посетить знаменитый Терский конный завод, который является одним из старейших в России, а также отправиться на термальные источники и насладиться живописными горными пейзажами.

Ранее мы сообщали, что S7 и ФПК будут сотрудничать в развитии пассажирских перевозок.