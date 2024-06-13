Почему депутаты горсовета Новосибирска сняли с повестки резонансный вопрос об изменении правил эксплуатации НТО?

Кто выступил противником предлагаемых изменений договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов (НТО)? Какие замечания к существующим правилам высказаны? Вернутся ли депутаты Совета депутатов Новосибирска к рассмотрению резонансного вопроса в будущем? «Континент Сибирь» продолжает следить за развитием ситуации.

О том, какую бурную дискуссию вызвал вынесенный на обсуждение 25 апреля на заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству вопрос о внесении изменений в типовые формы договоров на размещение и эксплуатацию НТО, предусматривающих возможность передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, «Континент Сибирь» сообщал ранее.

Напомним, что мнения членов комиссии разделились, решение не было принято и вопрос оставался открытым. Председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский, инициировавший рассмотрение этого вопроса, пообещал вынести его на повторное рассмотрение, обеспечить при обсуждении присутствие широкого представительства предпринимателей и принять положительное решение. Однако…

На очередном заседании комиссии 11 июня 2024 года ее председатель предложил «снять с рассмотрения» вопрос повестки о внесении изменений в приложение № 2 к Положению о нестационарных объектах на территории города Новосибирска. Причиной такого решения стал протест прокурора города Новосибирска Романа Сивака от 27 мая 2024 года на отдельные пункты Положения о НТО. В чем суть протеста, какие изменения придется вносить в Положение уже по прокурорской, а не по депутатской инициативе, и разбирались народные избранники в рамках продолжения дискуссии по теме. Андрей Любавский не без иронии отметил, что вначале он «по просьбе прокуратуры» инициировал обсуждение изменений договоров на размещение и эксплуатацию НТО, предусматривающих возможность передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, а теперь по получении отрицательного заключения прокуратуры вынужден вопрос снимать.

Начальник управления горсовета Новосибирска по правовым и экономическим вопросам Ольга Кондратенко изложила участникам заседания суть прокурорских претензий к Положению о нестационарных объектах на территории города Новосибирска и высказала свои соображения в части реагирования на них. В частности, в том, что касается передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, Роман Сивак в своем протесте отмечает, что «право на заключение договора аренды земельного участка для размещения НТО неразрывно связано с личностью субъекта, с которым заключен договор аренды по итогам аукциона», и «обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично».

Ольга Кондратенко в своем комментарии на это замечание предложила внести в примерную форму договора положение о том, что «передача прав по договору возможна, если договор заключен без торгов, и невозможна, если он заключен на основании торгов».

«Безусловно и протест прокурора, и последующее за ним снятие вопроса подтверждают, что то, о чем и я, и коллеги говорили ранее, имело под собой веские основания. В протесте указано, что предпринимательскую деятельность в нестационарном объекте должно вести именно то лицо, с кем заключен договор аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта. И на мой взгляд, этот тезис в полной мере можно распространить и на договор размещения НТО. Попытка кавалерийским наскоком протащить серьезные, но слабо проработанные изменения, расколовшие комиссию пополам, ни к чему продуктивному привести и не могла. Надеюсь, теперь вопрос будет действительно серьезно и вдумчиво прорабатываться», — дал свою оценку новому повороту в дискуссии заместитель председателя комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Владислав Люмин в комментарии для «Континента Сибирь».

Справедливости ради стоит отметить, что ответ на вопрос, кто именно должен вести предпринимательскую деятельность в арендуемом объекте, не нашел однозначной трактовки в ходе обсуждения на комиссии. «Оставаться стороной договора аренды и исполнять обязанности по нему предприниматель должен сам, но пускать или нет в свой объект субарендаторов, тоже решает он сам», — прозвучало и такое мнение.

Андрей Любавский пообещал предпринимателям не бросать тему и довести ее до логического финала. Каким станет новое содержание типовых форм договоров на размещение и эксплуатацию НТО и удовлетворит ли оно предпринимательское сообщество, пока все еще не ясно. Впрочем, у несогласных всегда есть право оспорить то или иное решение в суде.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.