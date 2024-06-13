Новосибирский суд постановил приговор местному жителю, прошлой осенью открывшему стрельбу возле бара в Железнодорожном районе. Признанному виновным в хулиганстве с применением оружия мужчине дали реальный срок.

В четверг, 13 июня, в Железнодорожном райсуде Новосибирска был оглашен приговор новосибирцы Кириллу Луковкину. Мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением или угрозой применения насилия и использованием оружия).

Как установил суд, 17 октября 2023 года фигурант решил испугать двоих сотрудников и посетителя бара «Элтон» на улице Железнодорожная, с которыми у него произошел конфликт. Он трижды выстрелил из травматического пистолета (два раза в воздух, последний — в асфальт), причем пуля от последнего выстрела срикошетила в ногу одного из потерпевших.

Как сообщает судебная пресс-служба, подсудимый частично признал вину: он согласился с описанными обстоятельствами произошедшего, но заявил, что умысла на хулиганство и грубое нарушение общественного порядка с применением оружия у него не было.

Приговором суда Кирилл Луковкин признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде лишения свобода на срок 2 года. Также, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию была частично присоединена не отбытая часть наказания, назначенного по приговору иного суда: с учетом этого, фигурант должен провести в колонии суммарно 3 года.

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