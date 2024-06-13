На внеочередной сессии депутаты Законодательного собрания Новосибирской области приняли изменения в региональный закон о выборах губернатора. Согласно изменениям, баллотироваться на пост главы региона запретят иноагентам и лицам, связанным с «экстремистскими организациями».

На сессии 13 июня депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в отдельные областные законы, регулирующие порядок подготовки и проведения референдумов, а также выборов губернатора Новосибирской области.

«Внесение изменений (в областное законодательство) обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с изменениями федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, — сообщил председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — В законопроекте уточняется правовой статус и степень участия в референдумах и выборах губернатора Новосибирской области лиц, имеющих или имевших статус иностранного агента, лиц, сведения о которых включены в реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации».

В результате изменений гражданам, получившим статус «иностранного агента», а также обвиненным в причастности к деятельности «экстремистской или террористической организации», будет запрещено участвовать в выборах губернатора. Напомним, Госдума РФ в начале мая одобрила поправки, запрещающие иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней.

Кроме того, в поправках устанавливается возможность проведения в отношении членов избиркомов проверок уполномоченными органами на предмет причастности к «деятельности экстремистской или террористической организации», определяется предельный размер расходования средств избирательных фондов кандидатов на выборы губернатора, уточняются сроки подачи заявок для аккредитации представителей СМИ. Также признаются утратившими силу положения, регулировавшие до их пор деятельность международных наблюдателей на референдумах и выборах, уточняется порядок голосования избирателей, находящихся в местах заключения, подозреваемых или обвиняемых за пределами региона.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился установить металлодетекторы в торговых объектах.