Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как часто зарплатные ожидания соискателей превышают суммы среднерыночных предложений от работодателей в Новосибирской области. В список профессий, представители которых хотели бы получать больше, вошли ученые, управленцы и юристы.

Средняя ожидаемая зарплата в Новосибирской области составила в мае 60 тыс. рублей, и на данный момент ожидания местных соискателей даже ниже предложений (средняя предлагаемая зарплата в регионе — 61,4 тыс. рублей). Однако, в некоторых профессиональных направлениях соискатели оценивают себя выше, чем им готовы платить работодатели.

Наиболее значимый разрыв в сумме желаемых и предлагаемых зарплат сложился сейчас в сфере «Наука, образование»: средняя ожидаемая зарплата здесь составила 59,6 тыс. рублей, и это на 13,3 тыс. рублей выше текущих предложений работодателей. Далее следуют представители направлений «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (средняя ожидаемая зарплата 110 тыс. рублей, что на 11 тыс. рублей выше предложений), «Финансы, бухгалтерия» (ожидаемая зарплата 70 тыс. рублей, на 10,3 тыс. рублей выше предложений), «Управление персоналом, тренинги» (ожидаемая зарплата 70 тыс. рублей, на 9,8 тыс. рублей выше предложений), «Закупки» (ожидаемая зарплата 75 тыс. рублей, на 9,7 тыс. рублей выше предложений), «Юристы» (ожидаемая зарплата 70 тыс. рублей, на 9,6 тыс. рублей выше предложений), «Информационные технологии» (ожидаемая зарплата 80 тыс. рублей, на 5,8 тыс. рублей выше предложений).

Кроме того, в числе работников, чьи зарплатные аппетиты опережают суммы предложений от компаний-работодателей, представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Производство, сервисное обслуживание», «Розничная торговля», «Медицина, фармацевтика». Согласно данным исследования, по состоянию на май 2024-го, средние ожидаемые зарплаты в Новосибирской области выросли по сравнению с маем прошлого года на 20%.

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