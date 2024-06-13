В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по троллейбусным перевозкам АО «Кемеровская электротранспортная компания». Ему инкриминируют нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном и крупном размерах).

«По версии следствия, в период с января 2018 года по сентябрь 2023 года фигурант за денежное вознаграждение оказывал директорам различных коммерческих организаций содействие в заключении с их компаниями договоров закупки товаров, работ и услуг для нужд АО «КЭТК», а также обеспечивал предоставление троллейбусов для размещения на них рекламы. Общая сумма денежных средств, полученных фигурантом в качестве взятки, составила более 23 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного Управления СК России по региону.

В организации, в жилищах обвиняемого и представителей коммерческих фирм проведены обыски, где изъята необходимая следствию документация. Уточняется, что Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину в инкриминируемых ему деяниях признал полностью, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На период предварительного расследования судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что накануне суд арестовал директора АО «КЭТК» Павла Мальцева за выпуск неисправного трамвая на линию, в результате чего что 6 июня произошло столкновение двух трамваев в Кемерове. В ДТП пострадало 146 человек, один из них умер. В отношении Мальцева завели уголовное дело, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК).