Новосибирское Научно-производственное предприятие «Агро-Инжиниринг» стало участником национального проекта «Производительность труда». Благодаря бережливому производству в компании планируют сократить время производства сельхозоборудования и выйти на новые рынки сбыта.

Научно-производственное предприятие «Агро-Инжиниринг» проектирует и производит сельскохозяйственное оборудование для изготовления комбикормов, а также оборудование для переработки и отжима масличных культур.

Внедрять бережливые технологии на предприятии начнут на производстве линии маслопрессования. Продажа этого оборудования занимает значительную часть в выручке компании, экспортируется в Казахстан, Монголию, Белоруссию, Кыргызстан, страны Африки. Так как спрос на такие линии ежегодно растет и у предприятия есть планы по увеличению доли экспорта, то необходимо повышать производительность. В этом сотрудникам компании помогут эксперты Регионального центра компетенций.

«Наша задача: сократить цикл производства и реализовывать как можно больше проектов с меньшими ошибками. А также за счет повышения производительности труда снизить себестоимость и активнее конкурировать с иностранными производителями, чтобы наш продукт был не хуже качеством, но по более привлекательной цене. Год к году мы прирастаем на 30-50%. Мы понимаем, что собственных ресурсов для сохранения такой динамики нам не хватит, поэтому для ее поддержания в росте продаж и реализованных проектов мы заходим в национальный проект», – говорит учредитель ООО «Агро-Инжиниринг» Антон Мягков.

В прошлом году на предприятии выпустили 32 линии маслопрессования. По словам технического директора Максима Улищенко, с каждым годом линии становятся более сложными по наполняемости и важно, чтобы увеличивали производительность и свои компетенции сотрудники конструкторского, проектного отделов, производства, а также снабжения и логистики.

Проект на предприятии начинается с обучения бережливым технологиям, затем около двух месяцев будет идти фаза диагностики производства: сотрудники предприятия и эксперты РЦК найдут простои и потери. После чего будет сформирован план мероприятий, направленных на улучшение процесса производства.

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