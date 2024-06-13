Новосибирская ТЭЦ-3 первой в России выполнила безмазутный запуск станции

13 июня текущего года Новосибирская ТЭЦ-3 включена в работу после нулевого останова — плановой паузы в работе. Первый котел разжигали без использования мазута — с помощью электричества: элекроионизационного разряда. В перспективе станция рассматривает возможность перевода на безмазутный розжиг всех котлов.

«Чтобы углю загореться, нужен дополнительный источник тепла – котел разогревается до 450-500 градусов, после чего начинает подаваться угольная пыль. Суть проекта — запустить котел, работающий на твердом топливе, без традиционных газа или мазута, то есть, не применять высокореакционное топливо. При безмазутном запуске котел сразу разжигался на штатном угольном топливе», — пояснил директор новосибирской ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

При пуске котла на мазуте нельзя сразу включать электрофильтры — может произойти пожар из-за попадания в фильтр недогоревших брызг мазута, повредится электрофильтр. В результате без очистного оборудования несколько часов идет темный неочищенный дым из труб. При безмазутной технологии с использованием электроионизационных воспламенителей выбросы минимальны.

Директор ТЭЦ отметил «несомненный экологический эффект: электрофильтр включают сразу, поэтому котел уже 6 часов горит, а дыма до сих пор не видно». Выбросы, неизбежные при запуске, снижены в сотни раз.

Новосибирская ТЭЦ-3 и компания «КОТЭС» готовили внедрение безмазутного розжига с 2020 года. «Задача стоит достаточно давно, много проектов пробовалось. Пылеугольную смесь зажечь можно, но либо это может быть небезопасно, или технология слишком дорога», — пояснил Андрей Бабенков. Сейчас удалось найти экономичный и безопасный способ розжига котла.

На перспективу ТЭЦ-3 рассматривает возможность оснастить все котлы безмазутными горелками с электроионизационными воспламенителями.

«В энергетике России это первый запуск станции на безмазутной технологии. Аналогичный проект развиваем сейчас на Красноярской ТЭЦ-2. Для пуска станции главное разжечь первый котел и получить первый пар. В нашем случае сегодня он был направлен на разогрев мазута для розжига другого котла, не оборудованного безмазутными горелками. Если остальные котлы в перспективе будут оборудованы такими горелками, то потребности в мазуте не будет совсем», — сказал генеральный директор компании «КОТЭС» Дмитрий Серант.

Суть безмазутной технологии розжига пылеугольных котлов КОТЭС — в использовании устройства с электро-ионизационными воспламенителями (УВЭИ). Оно позволяет разжечь холодную пылеугольную смесь и обеспечить стабильное и полное ее сжигание.

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