«Хотя бы не проиграли — уже хорошо»: главную задачу сезона новосибирские футболисты будут решать 16 июня в Волгограде

Первый стыковой матч за выход в Первую лигу ФК «Новосибирск» провел 12 июня на домашнем поле футбольного манежа «Заря». Сибиряки не смогли добиться победы в противостоянии с волгоградским «Ротором». Судьба путёвки будет решаться в ответной игре, которая состоится 16 июня на волгоградской футбольной арене, построенной к Чемпионату мира 2018 года.

Несмотря на важность матча, после разгромного поражения от «Чайки» посмотреть на игру ФК «Новосибирск» пришло заметно меньше болельщиков. Две тысячи зрителей практически на протяжении полутора часов наблюдали безголевой футбол. Забитые мячи случились в самой концовке встречи. Первыми отличились сибиряки, но удержать победный счет не смогли и пропустили ответный мяч через несколько минут. Итог — 1:1. Главную задачу сезона обе команды будут решать в ответной игре.

«Хотя бы не проиграли — уже хорошо», — удовлетворенно резюмировал один из новосибирских поклонников футбола после того, как прозвучал финальный свисток. Справедливости ради, надо отметить, что заметно повысить шансы на итоговый успех в стыковой серии могла только крупная победа одной из команд. Небольшое преимущество в счете или ничья одинаково предполагали окончательное решение противостояния во второй игре.

Напомним, что ФК «Новосибирск» играл с «Ротором» на его поле меньше двух недель назад, и хотя итоговый счёт (0:1) был не в пользу сибиряков, игра проходила под их диктовку. Потому победа в игре 16 июня не выглядит невероятным исходом. Пожалуй самым существенным фактором в пользу хозяев может стать поддержка волгоградских болельщиков — на предыдущей игре их собралось более 13 тысяч, а в воскресенье придёт ещё больше.