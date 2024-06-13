Антимонопольщики завели дело на новосибирский дептранс

В отношении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

Напомним, в конце марта этого года федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от Новосибирских властей реорганизовать «Метро МиР»: по мнению регулятора, мэрия неправомерно наделила муниципальную организацию функциями органа власти. Это произошло вскоре после ареста бывшего главы новосибирского дептранса Константина Васильева, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с «Метро МиР»: тогда речь шла о том, что Васильев не принял должных усилий к возврату муниципальной субсидии в 48 миллионов рублей, выделенной «Метро Мир» и согласовал недостоверный отчет об успешном выполнении работ, на которые эта субсидия и выделялась.

Антимонопольная служба также возбудила дело о картельном сговоре между новосибирской мэрией и упомянутым муниципальным предприятием.

Муниципалитету было необходимо исключить совмещение описанных функций «Метро Мир», однако выданное предупреждение исполнено не было. 5 июня 2024 года Новосибирским УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, первое рассмотрение которого назначено на 10 июля 2024 года.

Ранее мы писали о том, как УФАС по Новосибирской области увеличивает свое влияние в регионе.