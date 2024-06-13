В Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли нелегальные кафе

Ольга Степанова
 
В Хилокском микрорайоне Новосибирска закрыли нелегальные кафе
Кадр из видеоролика в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области

В Хилокском микрорайоне Новосибирская запретили эксплуатацию самовольно возведенного здания, в котором оказывались услуги общественного питания с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В ходе принудительного исполнения решения суда пристав-исполнитель опечатал здание и находившиеся в нём 5 объектов общепита, их деятельность прекращена. Надзорная деятельность по обеспечению правопорядка и декриминализации на территории «Хилокского» микрорайона продолжена», — говорится в сообщении.

Напомним также, что накануне, во время совместного рейда мэрии и полиции на улице Хилокской, у нелегальных торговцев изъяли почти тонну овощей и фруктов.

В этом году в Новосибирске всерьез занялись приведением в порядок Хилокского микрорайона, жители которого неоднократно жаловались на проблемы и беспорядок из-за незаконной торговли. В апреле этого года по решению прокуратуры в микрорайоне ликвидировали все ярмарки – даже те, которые изначально были согласованы с властями.

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