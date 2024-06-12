Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение, согласно которому в торговых объектах, располагающихся на территории региона, должны появиться арочные металлодетекторы. Их обязаны установить до 1 августа 2024 года.

Согласно документу, на объектах, где установка арочных металлодетекторов технически невозможна, должны быть использованы ручные металлодетекторы. Они будут применяться на всех выходах и входах из торговых объектов, включая автомобильные парковки.

Правовой акт распространяется на торговые объекты первой и второй категорий.

Согласно постановлению федерального правительства от 19 октября 2017 года об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов к первой категории относятся помещения, в которых при теракте могут погибнуть или пострадать более 1 тыс. человек, ко второй — те, в которых количество потенциальных пострадавших и жертв при теракте составит от 201 до 1 тыс.

«Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой», — говорится в тексте распоряжения за подписью Андрея Травникова.

Напомним, что ранее стало известно о строительстве пятого моста по концессии в сибирском городе-миллионнике.