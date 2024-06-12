Жители Сузунского района Новосибирской области получили сертификаты на строительство второй очереди спортивного комплекса и капремонта Дома культуры на Дне России. Всё это сделано в рамках наказов избирателей депутатам.

Председатель Законодательного cобрания Новосибирской области Андрей Шимкив совместно с депутатами Еленой Спасских и Александром Тепляковым поздравили жителей Сузуна с Днем России. Праздник проходит на местном ипподроме — там организованы 23-и конноспортивные состязания.

«Сегодня в Сузуне проходят традиционные конноспортивные соревнования. А традициями крепка, сильна Россия! Этим соревнованиям уже 23 года. Хотя кажется, что вчера ещё мы с руководителями района, работавшими в то время, Виктором Николаевичем Спириным и Александром Васильевичем Дубовицким начинали проводить конноспортивные праздники. Уверен, что с каждым годом любовь к этим соревнованиям будет только усиливаться, будет приезжать больше людей, может, даже из других регионов. Наша задача совместно с министерством сельского хозяйства это мероприятие усилить, сделать таким, чтобы его видели и знали во всей Новосибирской области. Уважаемые сузунцы, спасибо вам огромное, что вы сохраняете традиции. И пусть сегодня не солнечная погода, но дождь – это хорошая примета. С Днём России!» — сказал в своем выступлении Андрей Шимкив.

Вместе с жителями Сузуна Андрей Шимкив передал ключи от очередного автомобиля, приобретенного на средства жителей Сузунского района, для отправки в зону СВО координатору волонтёрского движения «Сибирь своих не бросает» Виталию Батыгину. Автомобиль «УАЗ Буханка» отправится к штурмовому отряду, в котором служат сузунцы.

Также спикер Заксобрания отдал сертификат на второй этап реконструкции стадиона спортивно-оздоровительного центра в Сузуне директору спортивной школы Александру Головкину, а сертификат на капремонт районного Дома культуры – заведующей РДК имени заслуженного артиста РСФСР А.Д. Заволокина Наталье Кривчиковой — всё это в рамках наказа депутатам Заксобрания по 13-му избирательному округу.

Напомним, что ранее депутаты Заксобрания Новосибирской области обсудили изменения в налоговой системе России.