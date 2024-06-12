В Омске появится пятый мост по концессии

12 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор «Стройтраст» Арман Акопян подписали концессионное соглашение по строительству платного моста протяженностью 1,2 км через Омь. Это произошло во время открытия Ленинградского моста после ремонта.

«Проект будет реализован по концессионной модели и станет платной альтернативой действующим мостам. При этом инвестор гарантирует бесплатный проезд для общественного транспорта, машин скорой помощи, пожарных и полиции», — рассказал Виталий Хоценко в своем ТГ-канале.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтраст» зарегистрировано в 2011 в Омске. Единственный учредитель — Арман Акопян. В 2023 году прибыль компании составила 32 млн рублей при выручке в 2,3 млрд рублей. Компания выступала подрядчика ремонта Ленинградского моста, строителем крупных дорог в регионе и др.

Новый мост свяжет улицы Раздольную в Центральном округе и 1-ю Заречную в Октябрьском. По словам губернатора, это снизит транспортную нагрузку в городе. Стоимость проекта — 1,6 млрд рублей.

Напомним, что ранее стало известно, что более 280 домов в Омской области остаются затопленными из-за паводков.