Как в Новосибирске празднуют День России?

Алёна Золотова
 
Как в Новосибирске празднуют День России?
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске 12 июня традиционно проходят мероприятия, посвященные Дню России.  Большинство из них сосредоточены на Михайловской набережной.

Для детей и взрослых предусмотрены мастер-классы, выставка народны ремесленников и выступления спортивных клубов города. Всё это перемежается с концертной программой.

В общероссийском празднике приняло участие множество общественных и политических деятелей города. Так, на площадке был замечен олимпийский чемпион по гимнастике Евгений Подгорный, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично вручал награду участнику СВО.

 

Напомним, что ранее Новосибирские власти зарезервировали землю под набережную возле Димитровского моста.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  