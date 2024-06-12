Как в Новосибирске празднуют День России?

В Новосибирске 12 июня традиционно проходят мероприятия, посвященные Дню России. Большинство из них сосредоточены на Михайловской набережной.

Для детей и взрослых предусмотрены мастер-классы, выставка народны ремесленников и выступления спортивных клубов города. Всё это перемежается с концертной программой.

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В общероссийском празднике приняло участие множество общественных и политических деятелей города. Так, на площадке был замечен олимпийский чемпион по гимнастике Евгений Подгорный, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично вручал награду участнику СВО.

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Напомним, что ранее Новосибирские власти зарезервировали землю под набережную возле Димитровского моста.