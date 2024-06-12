В Сибири выросла доля просроченной ипотеки по вторичке

Доля просроченной ипотечной задолженности на вторичном рынке жилья в Сибири за 4 месяца 2024 года выросла на 6%. Такие данные приводит коллекторское агенство «Долговой консультант».

В январе-апреле 2024 года объём просроченной ипотеки в стране увеличился на 8,4% или 5,3 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2023 год (за 12 месяцев 2023 года просроченная ипотечная задолженность увеличилась на 2,2 млрд рублей или 4%).

В Сибири за 1 квартал 2024 года объем просроченной ипотечной задолженности увеличился на 6%, за 12 месяцев — на 3%. Наибольший рост за квартал наблюдается в Республике Тыва (78%), далее с большим разрывом от лидера идут Республика Алтай (16%) и Томская область (16%). В Новосибирской и Омской областях рост задолженности составил 11%. Наименьший рост долга оказался в Алтайском крае (8%), Кузбассе (7%) и Иркутской области (4%).

Зато в ряде субъетов снизилась доля неплатежей. Такими регионами оказались Красноярский край (-4%) и Республика Хакасия (-14%).

«Ситуация неплатежей в ипотеке плавно ухудшается. Это видно и по доле неплатежей в портфеле, которая, пусть и незначительно, но выросла с 0,35% в начале года до 0,37% (по России — «КС»). Высокие ипотечные ставки мешают должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность, они же практически ликвидировали и рынок рефинансирования. Плюс мы видим выход на просрочку ипотеки, взятой заёмщиками осенью 2023 года на волне ажиотажа в надежде на скорое снижение цикла высоких ставок. Этого не произошло и обслуживать дорогую ипотеку становится всё труднее», — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. Его слова приводит пресс-служба компании.