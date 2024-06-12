Мэрия Новосибирска зарезервировала участок земли вдоль Оби до Димитровского моста. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Согласно документу, участок площадью около 30 тысяч квадратных метров зарезервирован для дальнейшего благоустройства. При этом в течение 3 лет на нем будет запрещено возводить объекты капитального строительства.

Ранее в конце марта 2024 года мэрия Новосибирска заявила о намерении создать благоустроенную набережную от Димитровского моста до Заельцовского парка. Для этого понадобилось расторгнуть в одностороннем порядке договора аренды земли с двумя частными пескобазами. При этом договора аренды, подписанные предыдущим главой города Анатолием Локтем, действовали до 2028 года.

Напомним, что Максим Кудрявцев 11 июня подписал решение о ликвидации провала на улице Большевистской в Новосибирске.