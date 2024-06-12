Руководитель Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов, — пожалуй, самое весомое звено после регионального министра ЖКХ Дениса Архипова в цепочке многочисленных резонансных арестов последней пары месяцев. Реакция собеседников «Континента Сибирь» в деловых и политических кругах региона — недоумение и шок от происходящего. Тщетные попытки понять, кто на очереди, закономерно сводятся к вопросам — к чему в конце концов эта встряска ведет, какую еще из крупных фигур она вскоре выбросит из обоймы и как такой «антикоррупционный климат» сказывается на позициях первого лица – губернатора Андрея Травникова?

В марте, сразу после окончания президентской кампании, силовики раскочегарили приглушенную на время машину задержаний новосибирских чиновников, депутатов, представителей властных и околовластных структур. Счет арестам пошел на десятки, когда утром 3 июня правоохранители пришли за фигурантами новых уголовных дел, среди которых оказался глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов.

В регионе сходятся и сталкиваются интересы нескольких влиятельных альянсов. Каждый арест становится поводом для подсчетов: какая из групп в моменте несет потерю. В последнее время маховик разогнался настолько, что, кажется, пришибить может любого. На версию об элитном конфликте легко играют слова самого Александра Зырянова на заседании суда по избранию меры пресечения, хотя он не произнес ни имя председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива, ни губернатора Андрея Травникова. Глава Корпорации просто сказал: ему «с ноября намекали, что неплохо бы покинуть должность, потому что один из руководителей области планировал на нее своего протеже». Кстати, региональный парламентарий, лидер «Лиги эффективности» Илья Поляков также открыто заявляет, что считает недавний резонансный арест его соратника, активного городского депутата Игоря Украинцева событием, связанным с внутриэлитной конкуренцией.

Что до Александра Зырянова, то люди, погруженные в политическую и деловую жизнь региона, призадумались, кого конкретно он имел в виду? На фоне участившихся «следственных мероприятий» в кабинетах депутатов и чиновников, вероятно, резко сократилась очередь из тех, кто горит желанием работать в структурах муниципальной или региональной власти. Тем не менее любой руководитель в курсе: естественно всегда есть тот, кто дышит ему в спину. Но если топ-менеджер во властной обойме уступает кому-то свое место, то чаще всего пока ещё «в связи с переходом на другую работу», а вовсе не потому, что убывает в СИЗО.

Осведомленные наблюдатели скептически относятся к идее, что сам Зырянов всерьез верит, будто УФСБ по Новосибирской области, которое ведет его дело, отрабатывает «заказ» «кого-то из руководителей области». По иерархическому статусу начальник УФСБ (с 2021 года этот пост в Новосибирской области занимает Сергей Сизов) намного выше, чем любой из местных гражданских управленцев: все они под ним ходят. Но если цель состояла в том, чтобы эпатажной интерпретацией привлечь внимание к событиям, в том числе федеральных медиа, то сказанное выглядит более логичным.

А если к событиям всё же присмотреться, то вал пленительных открытий продолжит нарастать. Десятилетиями практика сотрудничества власти и частного капитала считалась в нашем государстве обычным делом. Схема устоялась, как азбука. Бизнес дает деньги на «нужные и важные» общественные дела, под которые трудно выделить бюджетное финансирование, а в ответ предприниматели – что? Лишь ещё горячее любят Родину? Несомненно. Но также они рассчитывают на поддержку своих экономических инициатив. Использовать или не использовать при этом термин «преференции» – вопрос не то лирический, не то философский. Поэтому собеседников «Континента Сибирь» в деловых и политических кругах пока ставит в тупик вопрос, что конкретно «неправильно» сделал Зырянов, судя по публичному изложению материалов дела. Схема сломана, азбука отменена, переходим на латиницу?

Корпорация развития работает с коммерческими структурами и заточена на привлечение инвестиций в область. 15 и 16 марта — то есть как раз в дни голосования за президента России — она проводит в кинотеатре «Победа», казалось бы, несвойственный своему профилю фестиваль кино «Семейные традиции». Какая связь между инвестициями, выборами и этим мероприятием? Связь в том, что переизбирающийся Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, а Корпорация развития организовала кинофестиваль в поддержку выдвижения президента и заблаговременно презентовала его на заседании предвыборного штаба, где то же самое сделали другие руководители общественных, деловых и властных структур. Преодоление демографического кризиса входит в число государственных приоритетов. В деловом и политическом сообществе региона задаются вопросом: что не так сделала Корпорация развития, привлекая частных «партнеров» в поддержку «Года семьи»? Открыв домен с говорящим названием «семейный-кинофестиваль.рф», можно прочитать: «2024 год объявлен Годом семьи и Корпорация развития Новосибирской области поддерживает эту инициативу, поэтому вместе с партнёрами организует фестиваль, на котором все члены семьи найдут себе занятие по душе». Надо было без партнёров?

Когда человек оказывается за решёткой из-за присвоения денег, это понятно и естественно. Но согласно материалам, с которыми органы позволили общественности познакомиться, Зырянов не складывал деньги спонсоров в свой карман. Следователи считают, что ООО «Стройтех» дало взятку путем производства оплаты счетов в пользу должностного лица — директора АО «Корпорация развития Новосибирской области», в размере более 9,5 млн рублей средствам массовой информации за размещение публикаций в них информации о положительном образе указанного должностного лица и проведение с этой целью публичного мероприятия — кинофестиваля «Семейные традиции» в городе Новосибирске. А сами компании якобы взамен «приоритетно» получили подряды на сумму свыше 64 млн рублей. То есть, коммерсанты, которые обвиняются в даче взятки, словно бы оплатили не публикации о фестивале, а «личный пиар» Зырянова. Вероятно, эта версия основана на том, что глава Корпорации развития давал СМИ комментарии по поводу мероприятия, что тоже вызывает недоумение наблюдателей: а кто должен был их давать? Было бы странно, если бы он отказывался ответить на вопросы журналистов о фестивале, который и устраивала возглавляемая им организация.

А если СМИ писали об этом мероприятии безвозмездно, они тоже не столько выполняли свою обычную работу, сколько «пиарили» Зырянова? Наверное, в этом есть рациональное зерно: любая цитата в СМИ от кого бы то ни было, хоть от полпреда президента, губернатора или мэра, каждый день играет на их пиар. Но значит ли это, что отныне пресса, ставя в статье высказывание должностного лица на общественно значимую тему или скопировав выдержку из рассылаемого по редакциям пресс-релиза, дает взятку государеву человеку в виде размещения его слов в эфире или на сайте? Если у СМИ, к примеру, есть контракт с областным правительством, но оно публикует что-то позитивное о главе региона помимо контракта, это уже взятка губернатору (например, за преференции при заключении контракта) или ещё нет? И как понять, когда региональное правительство пиарится, а когда рассказывает о ходе реализации, допустим, майских указов президента? Раньше считалось, что одно другому не мешает. А теперь? Значит ли, что предприниматель, который в комментариях журналистам с энтузиазмом высказывается о какой-либо инициативе главы региона или руководителя городской администрации, подкупает губернатора или мэра? Или он тупо пиарится? Или ответственно участвует в формировании в регионе позитивного информационного фона? Возможно, кому-то эти вопросы кажутся наивными, возможно, они отпадут позже, по мере поступления новой информации в ходе следующих судебных заседаний, но на сегодняшний момент прецедент Зырянова оставляет широкое поле для интерпретаций и поводов для опасений при выстраивании коммуникаций между официальными лицами, предпринимательским и медийным сообществами.

Не исключено, что в ходе дальнейших публичных разбирательств дела, логика кейса Зырянова станет более внятной. В том числе, насчет того, как должны повести себя СМИ, которые тоже оказались в экзотическом положении. Некоторые издания (вот пример) проводили публикации официально, размещали соответствующие рекламные пометки — то есть все делали вроде бы по нормам. Но если речь о взятке, то как они теперь должны поступить с заметкой, вышедшей к определенному и уже состоявшемуся событию? Вернуть деньги за оказанную информационную услугу? И стереть статьи из памяти читателей?

Стоит упомянуть, что Александра Зырянова связывают хорошие отношения с первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым, чего глава Корпорации развития никогда не скрывал. Некоторое время назад у первого вице-премьера, курирующего экономический блок правительства, были сложности во взаимодействии с руководством Законодательного собрания, где он регулярно подвергался дружеской критике. Но, как полагали люди, близкие к Андрею Ивановичу и Владимиру Михайловичу, период временного охлаждения позади – фактор, имеющий касательство к теме гипотетической «спецоперации» по замене одних топ-менеджеров Корпорации развития (и ПЛП), близких к правительству, на других, близких к ЗС. Собеседники «Континента Сибирь» скептически относятся к идее, что Знатков равнодушен к судьбе Александра Зырянова. Вопрос в том, каким влиянием сам первый зампред обладает и считаются ли с его мнением те, кто уверен, что высокопоставленный чиновник в силу возраста скоро покинет региональную исполнительную власть. Если это так, то проблема его преемника – одна из самых животрепещущих в Новосибирской области. Кто готов или не готов поработать фактическим или даже формальным и. о. председателя областного правительства, подставив уже, нет, не крепкий локоть, а крепкое плечо губернатору? Вот, к примеру, Александр Зырянов теперь точно «не готов».

Впрочем, вероятно, не перевелись в сибирских селеньях желающие разгрузить Травникова и на губернаторском посту. Череда громких задержаний в Новосибирской области не дает основания полагать, что процесс резко закончится на Зырянове. Слишком много людей уже дают показания, стартуют публичные судебные разбирательства, на которых присутствуют журналисты. Разумеется, в информационном пространстве будут появляться новые, в том числе известные фамилии. Не важно, с кем из авторитетных фигур они в союзе, а какая группа после их задержания останется в сиюминутном выигрыше. Счет при любом раскладе не в пользу действующего губернатора.

Учредителем Корпорации развития Новосибирской области, руководство которого сейчас под арестом, является минэкономразвития региона, то есть, по сути областное правительство. Задержанный в марте министр ЖКХ Денис Архипов — подчиненный не только Сергея Сёмки, но и Андрея Травникова. Арестованный в апреле Андрей Зыков возглавлял МУП «Спецавтохозяйство», которое областные власти поддержали в конкурентной ситуации в статусе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и партнера по мусоропереработке (смотрим, а кто там был конкурентом-то? ой, почти неожиданно!) В конце мая силовики пришли за городским депутатом Игорем Украинцевым, ближайшим соратником застройщика, регионального парламентария Ильи Полякова, который сотрудничает с федеральным думцем Дмитрием Савельевым. Последний в свою очередь наращивает влияние в горсовете Новосибирска в противовес группе, условно брендированной коллегой по Госдуме Виктором Игнатовым, у которого есть свое крыло ситуативных союзников, в том числе на верхних этажах Заксобрания. Какие крупные потери в нарастающем кадровом хаосе понесла эта («игнатовская») команда — каверзный вопрос, который, в свою очередь, наводит злопыхателей на искушение поискать бенефициара в цепи событий. Впрочем, у нас тут не самое комфортное направление для злопыхательств: когда в Новосибирске появились желающие поговорить с упомянутой группой с позиции угроз, силовики быстро поставили их на место. Точнее посадили.

Что до Савельева и Полякова, оба они ориентируются на губернатора, которого зовут Андрей Травников. И не выигрывают. Например, Илье Полякову эта связь не помогла уберечь своего друга от СИЗО и даже хоть как-то удержать в адекватных рамках затянувшийся конфликт с бывшим бизнес-партнером Игорем Белокобыльским, который и сдал Украинцева. Но если ориентир Полякова – Травников, то с кем сверяет часы его экс-соратник, как и третий соучредитель «Стрижей» Вячеслав Илюхин, хронический критик областного правительства? Продолжим мартиролог: а что получил Дмитрий Савельев от своих неустанных инвестиций в горсовет? Мэра подобрали без него, в текущих назначениях рука строителя новой сибирской политической реальности тоже не просматривается. А ведь сколько усилий затрачено, и зачем? Гора родила мышь? Лишь бы не песца.

Аресты чиновников мэрии Новосибирска тоже так или иначе бьют по региональной власти. Хотя бы потому, что в государственной логике городская администрация — это теперь подразделение областного правительства. Андрей Травников лоббировал назначение нового градоначальника Максима Кудрявцева, которому нужно набирать команду в условиях, когда самые опытные и грамотные специалисты тысячу раз подумают, стоит ли принимать предложение встать у руля департамента потребрынка — предыдущий руководитель которого Виталий Витухин не успел толком уволиться до задержания? Как потенциальные ценные кадры воспринимают место начальника дептранса после ареста двух предыдущих глав этой структуры — уволенного еще при предыдущем мэре Константина Васильева и исполняющей обязанности Олеси Богомазовой? Вероятно, не только в мэрии, но и в кабинетах обладминистрации обитателей посещают тревожные мысли. Кто теперь скажет, почему увольняется иной министр: потому что решил сменить сферу деятельности, уйти на пенсию или пытается избежать проблем с силовиками? Хотя, пример Витухина и Константина Васильева демонстрирует: отставка — это не панацея.

Турбулентность, вызванная мощной антикоррупционной кампанией, под которую попали уже свыше десятка представителей властных и околовластных структур в Новосибирской области, формирует ощущение хаоса в отдельно взятом регионе. По сценарию у «федералов» теперь все резоны задать ставленнику «вертикали» на территории вопрос: насколько тот контролирует происходящее и как планирует управлять дальше. Вспоминается ощущение неясности, в котором пребывали представители деловых кругов и политические акторы Новосибирской области в 2022-2023 годах, когда президент тянул и не «благословлял» Травникова на старт кампании на второй срок, что давало почву для разных версий насчет грядущих перемен.

К слову, после мартовского ареста министра ЖКХ Андрей Травников начал терять «очки» в рейтинге губернаторов, который регулярно составляет Агентство политических и экономических коммуникаций. Задержания продолжились, и по итогам апреля глава Новосибирской области выпал из «середнячков» в когорту глав субъектов с наименьшим влиянием. К началу июня, когда в СИЗО уехала следующая порция известных фигурантов, агентство констатирует дальнейшее ослабление позиций Травникова. При том, что эксперты тогда еще не успели посчитать ни Александра Зырянова, ни председателя совета директоров подконтрольной Корпорации развития УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова.

Любопытная информация к размышлению. Шеф ФСБ в Новосибирске генерал Сизов прибыл в январе 2021 года из Челябинска, а его там сменил во главе управления главной силовой структуры России кто? Дмитрий Иванов, экс-руководитель ФСБ в Томске. Но это тот самый Дмитрий Иванов, тогда полковник, который занимал пост первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области в период потрясений 2013 – 2015 гг. и сыграл весьма существенную роль в «аварийной» смене новосибирского губернатора в 2014 году. О том, что Дмитрий Иванов не совсем забыл новосибирские дела и контакты, может косвенно свидетельствовать и тот факт, что именно в Челябинске дорожным хозяйством с конца 2021 года руководит Андрей Ксензов. Но, конечно, вероятнее всего, мы перечислили сейчас лишь случайные совпадения.