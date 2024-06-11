Более 280 домов в Омской области остаются затопленными

В Омской области затопленным в результате паводка остается 281 дом. На сегодняшний день продезинфицирована 191 территория частных домовладений в семи населенных пунктах, 6 социальных объектов — это школы, детские сады и клуб. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

«В затопленных районах постоянно работают заместители председателя областного Правительства и министры, встречаются с населением, помогают жителям.

В местах, где вода уже сошла и есть возможность подобраться к жилью, организовано его комиссионное обследование. Всего обследовано 138 домов», — сказал губернатор.

Он также добавил, что для граждан, чьи дома будут признаны непригодными для проживания, в планах властей предоставлять жилищные сертификаты.

Напомним, Усть-Ишимский район Омской области принял на себя основной удар паводка. На территории муниципального образования было подтоплено свыше шестисот жилых домов и более тысячи приусадебных участков, в пункты временного размещения эвакуировали свыше двух тысяч жителей. В районе объявили режим ЧС федерального уровня, власти Омской области с помощью федеральных министерств готовятся оценить нанесенный региону ущерб, как только сойдет вода. В последних числах мая специалисты начали сушить и дезинфицировать дома, которые освободились от воды.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Красноярске объявлен режим повышенной готовности из-за появления диких животных в черте города.